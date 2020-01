Des repas à domicile depuis 40 ans à Moutier

Tout a commencé le 6 janvier 1980 autour d’une table ronde. 40 ans plus tard, le Service des repas à domicile existe toujours à Moutier. C’est depuis cette date que sont offerts, à la population prévôtoise et des communes environnantes, des repas chauds et équilibrés aux personnes isolées, âgées ou à toutes celles ne disposant pas du temps nécessaire pour réaliser leur repas ou dans l’incapacité de le faire. Les enfants de l’Ecole à journée continue de Moutier et de Grandval en bénéficient également. Au total, environ 17'000 repas sont préparés chaque année par trois cuisiniers et livrés par une douzaine de bénévoles. /comm-amo