Zoo-Musée : coup d'envoi des travaux cet été

Assainir l’Ancien Stand

Xavier Hüther l’admet, la réalisation du projet a pris du retard, principalement pour une raison de contestation dans les procédures d’adjudication des marchés publics pour le suivi architectural. Mais le projet va de l'avant. Le Conseil communal a désigné deux mandataires, Roomarchitecture et SPiTiA Construction pour piloter l’architecture et la construction des travaux. La priorité sera mise sur la réfection de la toiture et de l’installation d’électricité et de chauffage de ce vénérable bâtiment. Une première étape importante pour accueillir une partie des collections du MHNC.





Recherche de fonds pour la muséographie

Les études et réflexions se poursuivent en parallèle en ce qui concerne la muséographie du nouveau musée. Comme l’indiquait le rapport soumis au législatif, celle prévue à l’Ancien-Stand bénéficiera d’un budget plutôt modeste équivalent à une somme de 1700 francs au mètre carré. Un montant largement inférieur à ce qui se pratique ailleurs pour de telles réalisations. Malgré le don bienvenu d’un million d’une institution locale, la Société des amis du Musée d’histoire naturelle s’apprête également à lancer une récolte de fonds auprès des entreprises et fondations, tout comme des particuliers.





Elephant, Okapi et castor remis en cage

Dans l’ancien musée (fermé en 2014), les travaux se poursuivent, avec en particulier, le conditionnement des différentes espèces. Xavier Hüther :