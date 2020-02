Le label du bilinguisme pour l’étude d’avocats Vogt Reich Kuthy

Le français et l’allemand ont une place de choix chez Vogt Reich Kuthy. L’étude d’avocats biennoise a obtenu, pour la deuxième fois, le label du bilinguisme, selon un communiqué transmis vendredi soir. Le Forum du bilinguisme indique que le cabinet a rempli avec succès les différents critères d’évaluation et qu’il a décroché une mention exemplaire pour sa pratique des deux langues. « De par la composition de sa direction – une personne germanophone et deux francophones - et l’interchangeabilité de ses membres, le bilinguisme, est une évidence qui se vit chaque jour à l’interne et à l’externe, de façon pragmatique et efficace », indique le communiqué. /comm-alr