L’informatique fait sa place dans les classes

Educlasse.ch fait peau neuve. Le site pédagogique du centre MITIC interjurassien a été entièrement remanié. Cette nouvelle version a été présentée jeudi à Tramelan par les responsables du projet et les autorités des cantons de Berne et du Jura. La plateforme intègre plus de 450 exercices pour tous les niveaux de la scolarité obligatoire. Elle est destinée aux enseignants du Jura bernois et du Jura, ainsi qu’à leurs élèves.

L’objectif est d’intégrer les nouvelles technologies à l’école, là où elles représentent une plus-value. Pour les autorités cantonales, il était indispensable de mettre à jour cet outil, afin de mettre à disposition des enseignants les ressources nécessaires. Le Ministre jurassien de la formation, Martial Courtet :