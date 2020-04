Pour un centre de compétences dédié à l’autisme

Une nouvelle association en faveur des personnes atteintes de troubles autistiques a vu le jour dans le Jura bernois. Autisme Ressources et Compétences (AuReCo) a été créée officiellement le 21 mars et son existence a été dévoilée mercredi dans un communiqué. Le but de cette nouvelle entité est de mettre sur pied à terme un centre de compétences dédié aux troubles du spectre de l’autisme (TSA). « La prise en charge et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme sont compliqués et les institutions actuelles ne sont pas forcément adaptées », indique l’association dans son communiqué. Sa présidente, Danila Sauvain-Kloetzli explique à quoi devrait ressembler ce centre :