Du changement à la tête du CEJARE

Pierre-Yves Moeschler a pris la présidence du CEJARE, le Centre jurassien d’archives et de recherches économiques, et succède à Patrick Linder, l’actuel directeur de la chambre d’économie publique du Jura Bernois. Cet historien de profession a également eu une carrière politique, en siégeant au législatif, puis à l’exécutif de Bienne et au Grand Conseil bernois. C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le CEJARE.