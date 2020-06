Serviettes hygiéniques pour toutes

On reparle de serviettes hygiéniques gratuites dans les écoles. Après le rejet d’un postulat de la députée PSA Maurane Riesen en mars dernier au Grand Conseil, des démarches sont en cours dans certaines communes afin de combattre la précarité menstruelle. Dans ce contexte, Tavannes joue le rôle de précurseur. Un projet concret a été lancé il y a quelques mois, il va aboutir sous peu. La travailleuse sociale en milieu scolaire Roubina Kouyoumdjian a su convaincre les directions primaire et secondaire mais aussi les autorités municipales d’installer une douzaine de distributeurs dans les toilettes des établissements et halles de gymnastique. Des distributeurs spéciaux fabriqués dans la région et qui sortiront bientôt d’usine. Il est possible de faire bouger les choses selon elle, d’abord à petite échelle :