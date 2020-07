La Fondation pour le rayonnement du Jura bernois rachète la Couronne à Sonceboz

La Fondation pour le rayonnement du Jura bernois a annoncé mardi avoir racheté l'ancien restaurant de la Couronne, à Sonceboz. Créée fin 2019, cette organisation réunit la Chambre d’économie publique (CEP) du Jura bernois, la Chambre d’agriculture du Jura bernois, le Parc régional Chasseral, Jura bernois tourisme et le groupe de communes Jura bernois.Bienne. Le rachat du bâtiment de Sonceboz répond à la stratégie économique 2030, initiée par la CEP. Ce lieu servira de bureau pour la fondation, et plusieurs institutions régionales vont aussi s'y implanter, notamment Jura bernois tourisme, la Chambre d'économie publique, et Jura bernois.Bienne. L'ancien restaurant accueillera par ailleurs un point de vente de produits régionaux, des salles de conférence, un espace de coworking ou encore une galerie. Les explications de Richard Vaucher, président de la Fondation pour le rayonnement du Jura Bernois: