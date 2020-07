Le Festival d’échecs a bien vécu, malgré la pandémie

Un autre invité n’a pas pu non plus se déplacer : le commentateur. Venant d’Australie, celui qui est aussi un Grand Maître a tout de même pu commenter les parties… depuis chez lui. Il recevait les images en direct de Bienne jusqu’à son domicile à Sydney. Autrement, avec le décalage horaire de 8 heures, il travaillait souvent de nuit. « Il était toujours en forme. On remarquait juste parfois une tasse de café sur les images ! » explique Dennis Briechle.







Finances encore floues

Les organisateurs n’arrivent pas encore à dire si le Festival entre dans son budget cette année. Outre les coûts supplémentaires liés aux besoins sanitaires, les finances sont aussi plombées par les inscriptions, évidemment plus faibles cette année. La décision finale d’organiser l’événement étant par ailleurs venue relativement tard, tous les donateurs et sponsors n’ont pas encore versé leur part.

Toujours est-il que l’événement biennois fait office de précurseur puisqu’il s’agissait du premier tournoi d’échecs depuis le début de la crise sanitaires. D’autres responsables d’événements ont d’ailleurs déjà pris contact avec les organisateurs seelandais pour connaître les dispositions nécessaires à la tenue d’un tel événement comme nous l’a confié Dennis Briechle. /amo