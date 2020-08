Le Grand Conseil bernois parlera de Moutier

De meilleures correspondances

La députation francophone soutient également une motion qui demande au canton de Berne d'intervenir auprès des CFF pour assurer des connexions plus fluides entre les trains qui s'arrêtent en gare de Moutier. Le problème principal concerne surtout les liaisons entre Delémont et la Vallée de Tavannes. « Nous aimerions éveiller les consciences des CFF afin de mieux prendre en charge les petites régions, et nous espérons que cette problématique soit prise au sérieux aussi chez nous », explique Sandra Roulet Romy.







Pour le maintien du rond-point du Taubenloch

La députation francophone est pour conserver le giratoire de l'A16. Celui-ci a pourtant été construit provisoirement en marge du chantier. Mais il a démontré ses avantages, c'est pourquoi une motion demande qu'il reste en place une fois les travaux terminés. Sandra Roulet Romy explique ce qui a convaincu la députation.