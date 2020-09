Des drones pour sauver les faons

Deux drones supplémentaires pour sauver les bébés des chevrettes: c’est le projet de l’association Sauvetage de faons Jura bernois. Grâce à son financement participatif lancé le premier septembre, elle espère réunir 20'000 francs pour se procurer deux nouveaux engins.

Avec 75 bébés sauvés entre mai et juillet 2020, l’association aimerait pouvoir faire plus. Mais ces opérations de sauvetage représentent un certain coût, que les membres de l’association peinent à assumer avec le seul soutien des particuliers.