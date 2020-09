L’administration biennoise relabellisée bilingue

L’administration municipale biennoise obtient pour la 2e fois le Label du bilinguisme. La certification a été remise vendredi. Elle mesure la qualité du bilinguisme à trois niveaux: services et communication externe, composition et compétences linguistiques du personnel, communication interne et culture linguistique de l’entreprise. Voici les conclusions du Forum :

• En matière de services et de communication externe, la Ville de Bienne affiche une excellente image bilingue. Elle fournit tous ses documents et services en français et en allemand. La qualité de l’accueil est également très bonne.

• Au niveau de la composition et des compétences linguistiques du personnel, l’ensemble du personnel germanophone et francophone est en mesure de s’exprimer dans la langue partenaire et de la comprendre. Les compétences sont élevées. Le bilinguisme fonctionnel, à savoir bien comprendre et parler la langue partenaire, que ce soit l’allemand, le dialecte ou le français, est garanti à 100% grâce aux compétences et à la composition du personnel.

• Concernant la qualité de communication à l’interne, tous les documents, les outils et les instruments de travail existent dans les deux langues. Il est veillé à un strict respect des langues comme c’était déjà le cas en 2014.

Créé en 2001, le Label est décerné par le Forum du bilinguisme à Bienne. Les entreprises le reçoivent après avoir commandé un audit et rempli les différents critères. /comm-cbe