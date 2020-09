Le CHB fait un pas supplémentaire en faveur de la télémédecine

Il y a six mois, l’e-plateforme «Soignez-moi.ch» et le Centre hospitalier Bienne annonçaient leur collaboration dans la prise en charge à distance. Au vu du succès de sa mise en œuvre, le CHB annonce mardi devenir actionnaire de la start-up afin de la soutenir dans son développement, y compris en Suisse alémanique. Les services offerts conjointement avec «Soignez-moi.ch» vont se développer dans les prochains mois. En plus de nouveaux symptômes pris en charge comme les brûlures, coups de soleil ou insolations, il sera également possible de prendre rendez-vous en ligne si le cas nécessite une visite médicale. L’extension de la plateforme sera mise en test durant l’automne.

La collaboration entre le CHB et «Soignezmoi.ch» a notamment contribué à éviter une propagation de la pandémie de Covid-19 en traitant par e-consultation les cas bénins, ne nécessitant pas de se rendre physiquement dans un service d’urgences. /comm-ami