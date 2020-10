Coup de pouce de taille pour trois artistes biennois

Trois lauréats, tous francophones vont bénéficier de l’encouragement à la carrière professionnelle mis à disposition pour la Ville de Bienne. Ils ont été sélectionnés parmi 25 dossiers.

Ces trois premiers récipiendaires sont la photographe et vidéaste Guadalupe Ruiz, le musicien et chercheur Laurent Güdel et l’auteur Antoine Rubin. Chacun recevra une bourse de 40'000 francs répartie sur deux ans. Une somme qui doit leur permettre de développer leur carrière artistique.

Pour Antoine Rubin cette bourse arrive à un moment charnière :