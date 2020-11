Courtelary : maire réélu tacitement

Pas de surprises à Courtelary au terme du dépôt des listes. Seule la candidature du maire sortant Benjamin Rindlisbacher a été déposée jusqu'à lundi midi, délai officiel. Il rempile ainsi pour un second mandat de 4 ans à la tête de la commune. Au Conseil municipal, trois candidatures ont été déposées pour les six sièges à repourvoir. Roberto Previtali (ancien) et les nouveaux Théo Brand et Philippe Cattin sont élus tacitement. Des élections complémentaires seront organisées le 14 février. Les autorités de Courtelary fonctionneront donc en effectif réduit jusque-là-. Elles y sont autorisées par la loi, l'exécutif devant comporter au moins quatre membres. /oza