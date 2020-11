L'école de Tavannes fait sa radio

La semaine des médias s’est achevée vendredi dans les écoles romandes. A Tavannes, les élèves de 8H ont eu l’occasion de découvrir la radio, non pas en visitant les studios de RJB, mais en créant leur propre chaîne. Une opération supervisée par trois enseignantes, dont Maryline Bassin, l'une des responsables MITIC (Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication) de l'établissement. Tous les jours, à 9h55 précise, les élèves se sont succédés au micro de l’école primaire pour une émission de 5 minutes pleine de surprises. Un programme intéressant et riche sur le plan éducatif, car il a permis de toucher à de multiples domaines comme la rédaction, l'expression orale, la collaboration ou encore la recherche d'informations. /oza