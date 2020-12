Des températures printanières

L’Arc jurassien s’est réveillé mardi matin sous un mercure très clément. A l'aube, le thermomètre affichait 13 degrés en plaine et 8 degrés dans les Franches-Montagnes. Meteonews indique que ça représente entre 8 et 9 degrés de plus que les normales de saison. Le météorologue Vincent Devanthey précise que ces conditions s’expliquent par la présence d’un vent chaud venant du sud-ouest. Il pourrait faire jusqu’à 17 degrés dans les vallons de la région ce mardi. Le zéro degré remonte ainsi à 3'000 mètres.