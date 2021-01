Wikipédia, 20 ans de connaissances libres et de défis

Il est l'un des sites web les plus visités de Suisse et même du monde. L’encyclopédie en ligne Wikipédia a été créée il y a tout juste 20 ans, le 15 janvier 2001. Depuis cette date, le site s’est développé et son contenu est désormais disponible en 307 langues. Il propose, rien que pour le français, près de 2'300’000 articles différents. N’importe qui peut ajouter ou modifier du contenu, ce qui représente un réel défi à l’heure des « fake news ».

Pour parler de cet anniversaire et de l'évolution de Wikipédia, nous avons reçu en direct dans La Matinale la directrice générale de l'association Wikimedia Suisse, dont le but est de soutenir et de promouvoir, entre autres, Wikipédia. Jenny Ebermann nous a tout d’abord expliqué comment se fait la promotion d’un tel site :