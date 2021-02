Coronavirus : seulement 14% de la population bernoise infectée

Seulement 14% de la population bernoise possède des anticorps contre le Coronavirus. C’est ce que révèlent les résultats préliminaires d'une étude réalisée par la « Swiss School of Public Health » et par l'Université de Berne en collaboration avec l’hôpital de l’île à Berne. Au total, quelques 400 participants seront testés dans le canton de Berne. L’objectif est des rechercher des anticorps contre le coronavirus dans un échantillon aléatoire entre décembre 2020 et fin février 2021. 263 personnes ont déjà été examinées, à partir desquelles une estimation représentative de la population totale peut être dérivée. Les premiers résultats montrent que seulement 14% des adultes bernois ont été infectés par le coronavirus et ont développé des anticorps. Par rapport à d'autres cantons, la séroprévalence, c'est-à-dire la proportion des anticorps dans les échantillons de sang, est inférieure à celle, par exemple, du canton de Genève avec 22 %, mesurés. Les comparaisons doivent cependant être faites avec précaution car les mesures ont été effectuées à des moments différents dans d'autres cantons. /comm-ami