Caroline Alves sacrée aux Swiss Music Awards

Caroline Alves a décroché une récompense aux Swiss Music Awards. La chanteuse biennoise s’est imposée dans la catégorie Best Talent. Les lauréats de cette édition 2021 ont été annoncés vendredi soir depuis Zurich. Caroline Alves, active sur la scène musicale depuis 2017, a été préférée au Bâlois Sam Himself et au groupe zurichois Annie Taylor. Pour rappel, la Biennoise a sorti son premier album intitulé « Moonlight » en octobre 2020.

Pas de récompense pour Phanee de Pool

Une autre Biennoise était en lice du côté de Zurich. Phanee de Pool n’a pas obtenu le prix dans la catégorie Best Act Romandie. C’est le Lausannois Arma Jackson qui a plus séduit.

Retrouvez tous les résultats des Swiss Music Awards ici. /sbo