Une nouvelle unité pour les enfants autistes

Les enfants atteints d’autisme avec des troubles du comportement auront une structure dans la région. Cette nouvelle unité de la Pimpinière ouvrira le 1er juillet à Sonceboz et viendra combler l’absence de ce type de structure dans la Berne Francophone. Actuellement seule une unité pour des personnes touchées par des TSA, des troubles du spectre de l’autisme, et avec des troubles du comportement est proposée dans la région et elle n’est accessible que pour les adultes. Il y a donc de la demande et plutôt urgente pour les enfants, comme l’explique le directeur général de la Pimpinière, Pascal Eggler :