La commission tempOraire du fOrum culture lance un deuxième appel à projets

Après le succès de son premier appel à projets, la commission tempOraire lance un deuxième appel à projet pour soutenir tout type de réaliations artistiques. Cette commission a été formée par le fOrum culture pour répondre aux besoins des acteurs culturels durant la crise sanitaire actuelle. Elle indique dans un communiqué que ce second appel à projets soutiendra entre 10 et 15 projets, pour un montant total de 80'000 CHF. La commission peut soutenir tout type de réalisations artistiques et intervenir sur tous types de frais, qu'il s'agisse de salaires, de frais de transport, de location d’espaces, etc. Toutes les informations et conditions relatives à l'appel à projets se trouve sur le site de la commission temporaire. /comm-vre