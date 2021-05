La CAJB dit deux fois non en chanson

Plusieurs personnes ont partagé leur soutien en faveur d'un double non le 13 juin. De gauche à droite: Bernard Leuenberger, président de la CAJB, Tessa Grossniklaus, secrétaire générale, Loïc Bardet, directeur de l'Association des groupements et organisations romands de l'agriculture (AgorA), Virginie Heyer, députée-maire PLR et Etienne Klopfenstein agriculteur et député-maire UDC.