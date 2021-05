Une journée solidaire pour partager

Des étudiants du centre de formation professionnelle Berne francophone, le CEFF, se mêleront également aux festivités. Expositions photos, reportages, sketchs et autres créations des étudiants du CEFF en santé social et en industrie seront à découvrir lors de la journée du CIP-Solidaire le 30 mai et l’exposition durera encore trois semaines dans les locaux du CIP à Tramelan. A noter qu’il est impératif de s’inscrire pour suivre la partie officielle de la manifestation et pour le repas.





Table-ronde en amont

En amont de cette journée autour de l’entraide et la rencontre avec les migrants, le CIP-Solidaire organise une table-ronde ce jeudi intitulée « Nos hôtes ». Le thème sera l’entraide solidaire avec les migrants en Suisse et en France. Pour l’occasion, la journaliste française Julia Montfort sera présente. Elle a réalisé une websérie et écrit un livre, qui s’intitulent tous les deux « Carnets de Solidarité ». Le premier épisode de la série sera diffusé jeudi avant d’ouvrir les discussions avec Norbert Valley, le pasteur poursuivi pour « délit de solidarité » et Soran Muradi, lui-même réfugié. Ce thème a personnellement intéressé Julia Montfort. Elle explique le message qu’elle souhaite transmettre à travers sa série :