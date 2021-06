PlusQ’île fait son cirque au Pré-Neptune

Du spectacle, il y en aura jusqu’à la fin de la semaine sur la pelouse du Pré-Neptune, au bord du lac de Bienne. À pareille saison, le site accueille PlusQ’île, le festival biennois de cirque et des arts de la rue. En raison des restrictions sanitaire, les organisateurs ont dû repenser leur scénario. Ils proposent depuis mercredi après-midi et jusqu’à dimanche MinusQ’île. Un mini festival avec au total 6 compagnies et 17 spectacles. Chaque jour, trois prestations en plein air sont proposées au public.

Pour des raisons de restrictions sanitaires, le site ne peut pas accueillir plus de 100 personnes à la fois. Celles-ci doivent réserver leur place à l’avance, via le site internet de la manifestation ou à l’entrée du festival. Le billet ainsi acquis est valable pour toutes les prestations de la journée ou de la soirée.

Directrice artistique de PlusQ’île et de MinusQ’île, Nina Pigné explique l’importance de pouvoir organiser une telle manifestation :