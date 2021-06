Un accueil de Moutier dans le Jura peut-être plus rapide

La commune de Moutier pourrait entrer dans le canton du Jura plus tôt que prévu. Le Parlement jurassien a adopté mercredi matin une motion du PDC Serge Beuret par 46 voix contre 12 et 1 abstention. Le texte de l’élu de Delémont demande que le Gouvernement « mette tout en œuvre » pour accueillir la cité prévôtoise au 1er janvier 2024 et non au 1er janvier 2026, soit avant les élections cantonales de l’automne 2025. Le Gouvernement jurassien appelait au rejet de la motion et estime qu’un tel délai n’est « juridiquement pas réaliste, au vu des opérations à réaliser ». Le motionnaire exclut la tenue d’élections cantonales anticipées si Moutier devait rejoindre le Jura avant début 2026. Les Prévôtois n’auraient donc pas de représentants au Parlement durant deux ans mais ils ne seraient pas des citoyens jurassiens de seconde zone pour autant, selon Serge Beuret :