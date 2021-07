Orvin se prépare à des travaux « libérateurs »

C’est un chantier historique qui va s’ouvrir en août à Orvin. La traversée du village sera totalement réaménagée jusqu’en 2024. Cela fait des années que les habitants et les autorités se plaignent du fort trafic de transit et des nuisances engendrées. Le projet vise à réduire ces nuisances tout en améliorant la sécurité et le bien-être des Orvinois. Le chef de la section Jura bernois de l’Office des ponts et chaussées Cédric Berberat revient sur les objectifs de ce chantier qui se découpera en sept étapes :