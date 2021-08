L'écrivain Bernard Comment récompensé pour l'ensemble de son oeuvre

Les cantons de Berne et du Jura ont décerné le Grand Prix de littérature à l'auteur jurassien Bernard Comment pour l'ensemble de son oeuvre. Figure marquante de la littérature francophone suisse des dernières décennies, le Bruntrutain domicilié à Paris est récompensé pour l'importance et la qualité de son travail littéraire.

La commission intercantonale de littérature des cantons de Berne et du Jura a également décerné un Prix de littérature à Julie Guinand de La Chaux-de-Fonds pour « Survivante » et à Alexandre Lecoultre de Berne pour « Peter und so weiter ». La remise des prix aura lieu le 10 septembre à Moutier, précisent mardi les deux cantons.

La commission intercantonale de littérature attribue tous les deux ans des prix de littérature pour récompenser un écrivain pour l'ensemble de son œuvre, ainsi qu'un nouvel ouvrage. Ces récompenses, qui témoignent de la richesse culturelle de l'Arc jurassien, ont distingué Elisa Shua Dusapin et Jean-Bernard Vuillème en 2017 ainsi que Daniel de Roulet et Thomas Sandoz en 2019. /ats-vre