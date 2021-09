La réforme orthographique à l'épreuve des puristes

L’élu du Centre reconnaît tout de même que le temps accordé à l’enseignement du français et plus particulièrement à l’histoire de la langue n’est pas toujours suffisant pour que les élèves comprennent la complexité qui se cache derrière certaines graphies.

Mais qu’est-ce qui change avec cette réforme ? Le but de ce changement est principalement de pouvoir classer plus de mots avec les mêmes règles et d’avoir moins d’exceptions. Il s’agit aussi de revoir l’orthographe en fonction de la prononciation de certains mots pour la rendre plus instinctive.

Par exemple :

Les accents circonflexes sur les i et les u disparaissent pour plusieurs mots. Par exemple : ile, croute. SI l’accent circonflexe marque une différence de sens, il reste utilisé: mûr, sûr, jeûne.

Les doubles consonnes t et l disparaissent si elles suivent un e muet. Par exemple : lunetier, noisetier, prunelier. En revanche on garde lunette, noisette, prunelle.

Plusieurs mots composés peuvent désormais s’écrire sans espace ou tiret. Par exemple : audiovisuel, portemonnaie, weekend.

Les 14 nouvelles règles de cette réforme sont à retrouver dans deux publications du CIIP : un petit livre d'OR avec tous les nouveaux principes et un livret présentant toutes les nouvelles orthographes. Mêmes si ces nouvelles graphies seront introduites comme références, les anciennes orthographes resteront tolérées et non sanctionnées chez les élèves qui les utilisent. /vcu