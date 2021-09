La solidarité en fête à St-Imier

L’école secondaire de St-Imier célébrera la solidarité ce samedi. La manifestation organisée en partenariat avec la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD) devait avoir lieu en juin 2020, puis en juin de cette année. La pandémie l’aura finalement repoussée à cet automne. La fête en tant que telle n’est que l’aboutissement d’un long processus qui a vu élèves et enseignants participer à des dizaines d’activités depuis des mois, avec la participation fréquente d’organisations et associations. C’est d’ailleurs l’essence-même de la Fête de la Solidarité : rassembler les participants autour d’un projet d’animation pédagogique, les sensibiliser aux questions d’inégalités et d’entraide tout en les aidant à découvrir d’autres cultures et réalités. La secrétaire générale de la FICD, Isabelle Boegli, nous rappelle ces objectifs :