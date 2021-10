Les Ecureuils préparent leur déménagement

La Maison de l’enfance les Ecureuils prépare son déménagement. La crèche de Corgémont organisait ce samedi un vide-greniers. L’occasion d’offrir une seconde vie à divers meubles et jouets qui ne seront plus utilisés dans la future structure. Dès janvier 2022, les enfants des Ecureuils auront un nouvel espace dans le futur home Les Bouleaux. Les locaux seront plus adaptés que les actuels, car ils sont faits spécialement pour accueillir des enfants. Les contours de la crèche vont donc changer, mais la pédagogie restera la même, comme l’explique Joelle Grünig, directrice de la maison de l’enfance Les Ecureuils :