Test de pavage à Orvin

Cédric Berberat se dit pour le moment satisfait de la gestion du trafic, malgré les problèmes causés par le chantier. Les prochaines étapes s'annoncent encore plus compliquées puisqu'elles touchent au coeur du village. Tout sera entrepris pour réduire au maximum les désagréments subis par les habitants et commerçants de la place. De nouvelles solutions pourraient être proposées au fil des travaux. Des informations détaillées sur le projet Orvin 2024 et les itinéraires de déviation sont disponibles en tout temps sur le site internet dédié. /oza