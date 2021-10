Un autre regard sur les soins palliatifs

Une vidéo pour faire évoluer le regard qu’on porte sur la maladie et la fin de vie. C’est le projet présenté récemment par l’Association pour le développement des soins palliatifs BEJUNE (ADSP). Cette création originale est le fruit d’une collaboration entre acteurs du domaine de la santé et de la culture. Selon Cyrille Voirol, chef de projet, le patient doit être reconnu comme acteur-expert de sa vie. Les accompagnants sont à l'écoute et veillent au respect de son rythme, de ses valeurs, de ses besoins et de ses droits. Un accent tout particulier est mis sur le confort et le gestion des douleurs. L'ADSP souligne que cette approche des soins palliatifs est encore très mal connue. Bien souvent, on associe ce type de soins au seul fait de mourir. C'est de ce constat qu'est né le projet de vidéo, une création qui raconte la vie dans ce qu'elle a de joyeux tout autant que ses aléas souvent légers, mais parfois plus graves :