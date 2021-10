Réception pour les athlètes médaillés aux JO d'été à Macolin

13 médailles et 23 diplômes ont été remportés par la délégation olympique suisse au Japon. Sur la photo : Nina Christen (or et bronze), Noe Ponti et Jeremy Desplanches (bronze chacun), Nikita Ducarroz (bronze), Viktorija Golubic (argent) et Belinda Bencic (or et argent). (Photo : KEYSTONE/ENNIO LEANZA)