Naissances : année 2021 féconde dans la région

La crise du coronavirus y est aussi pour quelque chose. « Toutes les pandémies sont associées à une baisse de la natalité », explique Amgad Kashef. « C’est ce qu’on a observé avec la grippe espagnole vers 1920 ». Ce phénomène est ensuite suivi par une hausse du nombre de naissances. On observe un schéma similaire entre 2020 et 2021. « On attend beaucoup de bébés pour le mois de janvier, ce qui confirme ce phénomène », conclut le médecin sans cacher son engouement. /ddc