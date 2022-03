Fin de mission au Rathaus : Pierre-Yves Grivel

Le 27 mars, les Bernois éliront leurs nouvelles autorités cantonales. Si une bonne partie des membres actuels de l’exécutif et du législatif se représentent, certains ont décidé de se retirer. C’est notamment le cas de trois élus de la Députation francophone au Grand conseil. Nous les avons rencontrés pour faire le bilan de leurs mandats à Berne. Pierre-Yves Grivel est entré au Grand conseil bernois le 1e décembre 2006. Le libéral-radical biennois a donc passé un peu plus de 15 ans à Berne. Il a été le président de la Députation francophone a deux reprises durant son temps dans la capitale. Le Biennois de 69 ans a aussi été l’un des membres de la Commission des institutions politiques et des relations extérieures (CIRE). Après avoir pris sa retraite en tant qu’enseignant et directeur de collège il y a 5 ans, il va maintenant tourner une autre page, celle de la politique. Entretien avec Pierre-Yves Grivel alors que cette session de printemps sera la dernière :