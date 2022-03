L’UDC en force au Conseil du Jura bernois

La composition du Conseil du Jura bernois est connue pour la prochaine législature. L’UDC reste le parti le plus représenté du CJB avec huit sièges, gagnant ainsi un fauteuil supplémentaire. Le parti agrarien est arrivé en tête avec 28,6% des suffrages. Manfred Bühler, Patrick Tobler, Etienne Klopfenstein, Maxime Ochsenbein, Michaël Schlappach, André Mercerat, Roland Benoit et Daniel Buchser occuperont les fauteuils de l’UDC. Le PLR qui arrive à la 2e place perd néanmoins deux sièges et en conserve donc trois, occupés par Virginie Heyer, Roland Matti et François Gauchat.

A gauche, le PS perd deux places qui sont compensées par Ensemble socialiste. Hervé Gullotti, Morena Pozner et Elisabeth Beck occuperont les trois sièges socialistes, Maurane Riesen et Peter Gasser ceux d’Ensemble socialiste. Le PSA perd une place au CJB. Marina Zuber et Valentin Winistoerfer occuperont les deux restantes.

Le Parti évangélique et l’UDF entrent au Conseil du Jura bernois avec Jean-Marc Knuchel (PEV) et Bernard Gafner (UDF). L’UDF n’avait jusqu’à présent jamais été représentée au Conseil du Jura bernois. Bernard Gafner lui-même ne s’attendait pas à être élu. Il estime que le système d'élection dans un cercle électoral unique pour le Jura bernois a joué en sa faveur.