Le HC Bienne rejoint par Zurich

Comme dimanche dernier au Hallenstadion, le HC Bienne s’est incliné sur le plus petit score et sans marquer le moindre but. Battus 1-0 par Zurich à domicile mardi soir lors de l’acte IV des quarts de finale des play-off, les Seelandais voient les Lions recoller à 2-2 dans cette série et récupérer l’avantage de la glace. Si aucune équipe n’a semblé réellement supérieure à l’autre, le HCB a cédé sur un tir à la ligne bleue de Maxim Noreau à la 40e, juste avant la seconde pause, en supériorité numérique. C’est une nouvelle fois une situation spéciale qui a coûté le match à des Biennois à nouveau stériles en power-play et trop indisciplinés dans le dernier tiers (trois pénalités) pour accentuer la pression sur leur adversaire.







Des Biennois émoussés



Avec les retours de Luca Cunti et Tino Kessler, mais à nouveau privé de Damien Brunner en délicatesse avec ses adducteurs, le HC Bienne s’est montré plus dangereux que son adversaire dans la première et la dernière période. Mais les Biennois ont semblé physiquement émoussés, accusant un net déficit sur les engagements ainsi que dans les innombrables batailles dans les bandes que Zurich affectionne. La rencontre a surtout été marquée par un incroyable déchet technique et un festival de maladresses des deux côtés.







Zurich, le réalisme en plus



En difficulté pour aligner trois passes dans la zone adverse, les Seelandais n’ont pas su développer leur jeu et n’ont pas suffisamment cadré leurs tirs sur les occasions dangereuses. Sans être meilleur, Zurich s’est simplement montré plus réaliste et mieux dans son plan de match, à l’image de ce but sur lequel Marco Pedretti masque Dmitry Shikin, le genre de situation qui fait souvent frissonner la défense biennoise. Le HCB, lui, n’a plus marqué depuis 149 minutes et devra impérativement retrouver de l’efficacité pour tenter de reprendre la main jeudi soir (20h00) au Hallenstadion. /jpi