Les sourds doivent avoir leur propre loi

Une loi fédérale consacrée aux langues des signes. C’est le vœu de la Fédération suisse des sourds qui s’est dite insatisfaite de la réponse du Conseil fédéral sur le sujet. Dans un rapport, adopté en septembre dernier, la Confédération a conclu qu’une loi sur les langues des signes n’était pas obligatoire pour améliorer la participation à la vie en société des personnes sourdes et malentendantes. RJB s'est penché sur le sujet avec la porte-parole de la Fédération suisse des sourds Sandrine Burger.





Dans son rapport, le Conseil fédéral a estimé qu’une loi sur la langue des signes n’était pas nécessaire. La Fédération suisse des sourds s’est dite insatisfaite de ce constat, pourquoi ?

Pour nous, c’est vraiment indispensable. Certes, il y a actuellement déjà de nombreuses bases légales, mais le problème est qu’elles sont extrêmement disséminées et souvent, les administrations ou les services ne savent pas vraiment comment s’occuper des personnes sourdes ou quels sont leurs droits. La meilleure preuve est que notre service juridique, qui offre de l’aide aux personnes qui se sentent discriminées, traite plus d’une centaine de cas chaque année. Cela montre bien que le problème existe et que les sourds sont encore largement discriminés dans notre société.







Vous parlez de discriminations dont sont victimes les personnes sourdes et malentendantes. De quelles sortes de discriminations parle-t-on ?



Il y a toutes sortes de discriminations. Il y a notamment des problèmes quand un sourd veut appeler une ambulance ou les pompiers. Normalement, vous et moi, nous le faisons par téléphone. Certes, il existe un service de SMS, mais il est indirect. Le message part vers une société relai qui appelle elle-même les urgences. On sait que dans les cas d’urgences – lors d’infarctus par exemple – ça se joue parfois à quelques secondes. Donc ça ne va pas. Ou lorsqu’un sourd arrive à l’hôpital, les médecins ne savent souvent pas comment le prendre en charge et n’arrivent pas à communiquer avec lui. Ça peut avoir des conséquences vitales. Dans certains cas, ça peut aller jusqu’à l’emploi, où la personne se voit refuser des frais d’interprétariat pour une formation continue.







En quoi une loi fédérale sur la langue des signes permettrait-elle de pallier ces différents problèmes ?



L’idée est vraiment de faire un document législatif qui regroupe en un endroit tout ce qui concerne la langue des signes, la culture des sourds et des pistes de mesures concrètes pour les sourds. De cette manière, ce sera clair : quand on parle surdité, on parle langue des signes. On sait qu’il y a une loi, on la regarde et puis on sait comme ça fonctionne. Ce sera plus facilement applicable.







Est-ce qu’il y a des cantons qui en font plus que d’autres sur cette cause-là ?

En théorie, j’ai envie de vous dire « oui ». Il y a deux cantons qui ont reconnu la langue des signes dans leur Constitution : Zurich depuis extrêmement longtemps et Genève en 2013, quand il a renouvelé sa Constitution. Malheureusement, ça reste très théorique. On voit que c’est effectivement reconnu, mais dans les faits, il n’y a rien, d’où l’importance d’une loi fédérale qui s’applique à tous les cantons. On espère qu’on ne sera pas déçu.







Quelles sont les prochaines étapes ?



La présidente de la Fédération suisse des sourds et un collègue du lobbying ont été auditionnés jeudi par la Commission du Conseil national de la science, l'éducation et la culture à propos du rapport du Conseil fédéral. Dans ce cadre, ils ont présenté leur idée de loi sur la langue des signes. Il y aura ensuite tout un travail de lobbying pour que certains parlementaires reprennent le sujet et l’introduisent pour nous au sein du Parlement pour que ça puisse être ensuite étudié et – espérons-le – adopté dans les prochaines années. /ddc