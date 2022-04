La biodiversité de la région en fête

Le CEPOB est aux petits soins de la biodiversité de la région depuis 40 ans. Le Centre d’études et de protection des oiseaux de Bienne et environs a vu le jour en 1980. Il célèbre son anniversaire avec une journée de la biodiversité le 7 mai au Centre interrégionale de perfectionnement à Tramelan, soit deux ans plus tard en raison de la pandémie. Il présentera notamment différents petits gestes que la population peut adopter pour préserver les animaux. Des actions très importantes car selon le président du CEPOB le bilan de ces 40 dernières années n’est pas bon. Plusieurs espèces d’oiseaux ont notamment disparu de la région.