La privation de liberté à travers la culture

Privé de liberté : c’est la nouvelle thématique de l’exposition du mois de juin au Centre de culture et de loisirs de St-Imier. Le point de départ a été l’accueil du dispositif de médiation culturelle intitulé « A l’ombre, ma lumière », conçu par Andrée Oriet et Alain Tissot. Le CCL a ensuite cherché à étoffer l’idée de questionnement sociétal avec d’autres contenus. Il y aura notamment une exposition d’œuvres et de photos réalisées par des détenus ou encore un spectacle pour aborder la question du ressenti et de la situation des enfants qui ont un parent incarcéré.

Présentation du programme par l’animateur et médiateur du CCL Patrick Domont :