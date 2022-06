Un live d’une journée à l’occasion de la grève des femmes

Un collectif biennois a pris l’antenne toute la journée de mardi pour parler de la cause féministe. Le groupe de podcasts et web radio Ultraviolet.t en collaboration avec la plateforme lausannoise Radio40 ont animé les ondes de 8h à 19h depuis la librairie Bostryche. L’objectif du collectif durant cette journée est de « conjuguer féminisme, empowerment, intersectionnalité, sororité, culture DIY, humour, littérature et performances ». Le direct s’est fait en français mais également en suisse allemand. /lge