Pénurie d’enseignants : le Jura bernois moins impacté

La pénurie d’enseignants se fait moins sentir du côté francophone du canton de Berne que du côté alémanique. Dans un communiqué de presse diffusé mercredi, la Direction bernoise de l’instruction publique rapporte que 279 enseignants manquaient encore dans les écoles bernoises. Cette pénurie est due notamment aux nombreux départs à la retraite et à la hausse du nombre d’élèves, précisent les autorités. Elles se sont donc alliées à la Berufsverband Schulleitungen Bern, à l’association professionnelle Formation Berne, à l’Association des communes bernoises et à la Haute école pédagogique pour soutenir les écoles et prendre des mesures appropriées.

Elles proposent notamment un accompagnement des étudiants des hautes écoles pédagogiques dans leurs débuts de carrière. Plus de 1’000 enseignants en devenir se sont d’ores et déjà présentés pour occuper une partie des postes à pourvoir.

La situation est tout autre côté francophone. Les écoles du Jura bernois et des cantons romands semblent mieux se porter. « Nous avons la chance d’avoir une institution de formation BEJUNE avec des salaires identiques » explique Stève Blaesi, responsable de l'enseignement obligatoire pour la partie francophone du canton de Berne. « Les enseignants trouvent assez facilement leur bonheur soit chez nous, soit à Neuchâtel, soit dans le Jura ».