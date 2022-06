Restaurant en feu à Ins

Le restaurant « Bären » à Ins a été la proie des flammes mardi soir. Les pompiers ont dû intervenir pour maîtriser l’incendie. Contactée tôt mercredi matin par la rédaction, la police cantonale bernoise ne connaissait pas encore la cause de ce sinistre, mais elle affirmait qu’aucune personne n’a été blessée. À l’heure actuelle, les flammes ont été maîtrisées par les pompiers dépêchés sur place. Une équipe de surveillance est encore sur les lieux pour éviter que le feu ne reparte. Aux vues de la situation géographique, les trains entre Brüttelen et Ins ont été supprimés et des bus de remplacement ont été organisés. /lge