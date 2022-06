Nouvelle filière bilingue pour les écoles de culture générale

L’offre bilingue s’étoffe encore un peu plus pour les étudiants de la région. Dès la rentrée 2023, l’école de culture générale de Bienne et du Jura bernois et la Fachmittelschule Biel-Seeland proposeront une formation donnée à moitié en français et à moitié en allemand.

La filière permet au Gymnasium Biel-Seeland et au Gymnase français de Bienne de « développer leur offre sous le signe du bilinguisme », a relevé jeudi la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne. C’est aussi une opportunité pour la région, relève Mathieu Aurousseau, directeur de l’école de culture générale, car les métiers sur lesquels débouchent cette formation sont des métiers de contacts humains et de pouvoir s’exprimer dans les deux langues est très important :