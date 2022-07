Lulu s'offre la tête d'affiche

Le film L’incroyable Lulu avec et sur Lucienne Lanaz sera diffusé en avant-premières le mardi 16 août à l’Open Air Cinéma de Delémont et le samedi 27 août au Cinoche de Moutier. Le réalisateur et la protagoniste seront présents lors de ces premières projections. L’œuvre a reçu notamment le soutien financier du canton de Berne via Pro Cinéma Berne. /nme