Canicule : plutôt piscine ou lac ?

Lorsque les températures sont particulièrement élevées, les bassins des piscines régionales demandent davantage d’entretien. Les eaux sont plus chaudes et la fréquentation augmente aussi. La qualité de l’eau se dégrade ainsi plus rapidement. Le garde-piscine de Tramelan, Ludovic Pauly raconte que la surveillance est accrue dans cette période. De l’eau fraîche est ajoutée quotidiennement aux bassins pour entretenir l’eau.