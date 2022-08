Harmonisation pour les vélos en libre-service

Prendre un vélo en libre-service et l’utiliser aux quatre coins de la Suisse : c’est bientôt possible. La société biennoise intermobility et sa marque Velospot vont fusionner ce mois d’août avec PubliBike. Ce sont donc deux géants du partage de vélos qui unissent leur force. Dès 2023, il n’y aura plus qu’un seul abonnement, une application et un cadenas pour profiter des deux-roues dans 18 villes et régions, du lac Léman à Bâle en passant par Bienne, La Chaux-de-Fonds, l’espace Mittelland et le Tessin. François Kuonen, l’actuel directeur d’intermobility, confirme que les préparatifs sont en cours pour l'élaboration d'une stratégie nationale. Et il assure que les deux sociétés sont complémentaires, avec chacune leurs atouts en termes de technologie et de marketing.