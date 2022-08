Coup de pouce pour «Papiliorama 2030+»

Le Canton de Berne aimerait débloquer un Fonds de loterie à hauteur de 3,59 millions de francs pour soutenir « Papiliorama 2030+ ». C'est ce que communiquent, ce jeudi, les porteurs du projet d’extension d’avenir du Papiliorama de la région des Trois-Lacs. Le Grand Conseil se prononcera sur cette aide lors de sa session d’hiver.

« Papiliorama 2030+ » et le bâtiment polyvalent déjà en construction « Canopea » feront l’objet de nouvelles installations extérieures, d’amélioration des infrastructures, de rénovations énergétiques et de diverses nouveautés en matière d’expositions. Les futurs visiteurs du « Voyage au Pays des Trois-Lacs » pourront y observer la faune et la flore de cette région telles qu’elles l’étaient il y a 100 ans, précise le communiqué. L’exposition « Canopea » quant à elle présentera un parcours en hauteur dans une forêt tropicale peuplée d’oiseaux, d’amphibiens et de reptiles.







Un projet coûteux

Le coût total de ces infrastructures s’élève à 14 millions de francs. Ce projet a déjà reçu le soutien de différents organismes. Notamment la Loterie Romande Intercantonale (2,1 millions), la Loterie Romande Fribourgeoise (1,9 million) et le Canton de Soleure (75'000). Le Papiliorama n’obtient aucune subvention pour son fonctionnement, mais le Canton de Berne a déjà contribué par deux fois à son essor lors de l’implantation à Kerzers puis lors de l’extension du Nocturama. /comm-cro