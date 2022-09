Une rentrée stable pour le Ceff. Le Centre de formation professionnelle Berne francophone a annoncé mardi la venue de plus de 800 nouveaux élèves dans ses quatre domaines de formation pour la rentrée 2022/2023. L’école professionnelle propose près de quarante professions et reste ainsi dans la moyenne comparée aux années précédentes. Elle évoque cependant des inquiétudes concernant la baisse constante du nombre d’apprentis dans les métiers mécaniques et microtechniques. Le domaine Santé-Social enregistre quant à lui la deuxième plus grande rentrée de son histoire en matière d’effectifs. /comm-aba